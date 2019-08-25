Орфограммка
Умная проверка пунктуации, грамматики и стилистики на основе машинного обучения. Находит даже очень сложные ошибки. Просто вставьте свой текст и получите подробный разбор с советами по исправлению.
Орфограммка
Как это работает?
Орфограммка предлагает три инструмента для работы с текстом:
- Грамотность — проверит пунктуацию, орфографию, грамматику и стилистику.
- Красота — найдёт тавтологии и неблагозвучия, подберёт синонимы и эпитеты.
- Качество — оценит SEO-параметры: воду, частотные и неестественные сочетания.
Сколько стоит?
По объёму
- 100 ₽ за 100 000 знаков
- 300 ₽ за 400 000 знаков
- 500 ₽ за 1 000 000 знаков
По времени
- 300 ₽ за 1 месяц
- 1 500 ₽ за 6 месяцев
- 2 400₽ за 1 год
Что о нас говорят?
Почему Орфограммка?
Машинное обучение и передовые разработки в области искусственного интеллекта помогают Орфограммке понимать текст и проверять его исходя из смысла написанного. Орфограммка подскажет: когда также слитно, а когда так же раздельно; здесь правильно -тся или -ться; в этом предложении нужна запятая перед и или нет; и многое другое.
Словарь Орфограммки содержит более 400 тыс. слов (5 млн словоформ) и регулярно дополняется. Если она встретит незнакомое слово, то предложит вам добавить его в словарь со всеми словоформами и будет учитывать его в ваших следующих проверках.
Помимо проверки правописания, Орфограммка поможет сделать текст красивее и качественнее: обратит внимание на явную (тавтология) и неявную (плеоназмы) смысловую избыточность, предупредит об излишне частотных и неестественных сочетаниях, оценит понятность и удобочитаемость.
Орфограммка использует около 7 000 лингвистических алгоритмов для выявления ошибок в более чем 300 правилах правописания. Система регулярно обновляется: появляются новые и улучшаются старые алгоритмы, пополняется системный словарь, обучаются модули искусственного интеллекта. Мы рассказываем об этом в нашем блоге.
Как насчёт английского?
Помимо проверки правописания мы разрабатываем технологию электронных (онлайн-) диктантов.
Наше решение для мгновенной проверки онлайн-диктантов используется в проекте Тотальный диктант.
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Наш новый продукт — это платформа для написания английских диктантов с автоматической проверкой.
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