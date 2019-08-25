Машинное обучение и передовые разработки в области искусственного интеллекта помогают Орфограммке понимать текст и проверять его исходя из смысла написанного. Орфограммка подскажет: когда также слитно, а когда так же раздельно; здесь правильно -тся или -ться; в этом предложении нужна запятая перед и или нет; и многое другое.

Словарь Орфограммки содержит более 400 тыс. слов (5 млн словоформ) и регулярно дополняется. Если она встретит незнакомое слово, то предложит вам добавить его в словарь со всеми словоформами и будет учитывать его в ваших следующих проверках.

Помимо проверки правописания, Орфограммка поможет сделать текст красивее и качественнее: обратит внимание на явную (тавтология) и неявную (плеоназмы) смысловую избыточность, предупредит об излишне частотных и неестественных сочетаниях, оценит понятность и удобочитаемость.

Орфограммка использует около 7 000 лингвистических алгоритмов для выявления ошибок в более чем 300 правилах правописания. Система регулярно обновляется: появляются новые и улучшаются старые алгоритмы, пополняется системный словарь, обучаются модули искусственного интеллекта. Мы рассказываем об этом в нашем блоге.